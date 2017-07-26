АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Межтопэнергобанка"

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО "Межтопэнергобанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк", АО "Россельхозбанк" и ПАО "Банк Уралсиб" выплатят вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 3 августа 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 2 августа 2017 года на сайте АСВ, а также 3 августа 2017 года в "Российской газете".