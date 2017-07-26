Джабаров: Россия примет ответные меры, если Трамп подпишет закон о санкциях

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, у России есть комплекс политических и экономических мер в отношении США, который будет принят, если закон о новых американских санкциях против РФ будет поддержан сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА "Новости".

"У нас есть пакет отложенных мер, мы в своё время пошли навстречу руководству США, не отреагировали на безобразную выходку (Барака — ред.) Обамы накануне Нового года. Он предусматривает и экономические, и политические меры и будет принят, если закон будет поддержан сенатом и Трампом", — сказал Джабаров.

"Нам не стоит впадать в панику, отношения наши и так на низком уровне, ничего особенно мы теряем. Мы самодостаточная держава", — добавил Джабаров.

"Палата представителей конгресса США в среду 419 голосами против трех приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с 2014 года", - напоминает агентство.