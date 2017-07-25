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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2017 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 17:13

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в июле умеренно вырос, превысив прогноз

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 121.1 пункта против 117.3 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 116.2 в сравнении с первоначально объявленным июньским значением 118.9.

Индекс оценки текущей ситуации в июле повысился до 147.8 против 143.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 103.3 против 99.6 в июне.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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