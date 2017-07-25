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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2017 г.Российский рынок: итоги 24 июля
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 24 июля
Эмитенты:   АЛРОСА  |  Газпром нефть  |  ЛУКОЙЛ  |  МРСК Центра  |  Роснефть  |  Яндекс

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге к закрытию торговой сессии вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ прибавил 0.34% и остановился на уровне 1,931.75 б.п. Валютный индекс составил 1,013.69 б.п., упав на 1.1%.

Среди лидеров падения оказался нефтяной сектор, что неудивительно на фоне не совсем определенных результатов заседания в Санкт-Петербурге: "Газпром нефть" снизилась на 1.83%, "Лукойл" потерял 0.54%, "Роснефть" - 1.29%.

В лидерах роста оказались "МРСК Центра" (+5.54%), "Яндекс" (+3.23%), "НорНикель" (+2.35%), "Дикси" (+2.27%).

Сегодня вышли данные по выручке "Детского мира" в I полугодии 2017 года, которая увеличилась на 24.8%. На этом положительном фоне акции компании прибавили 0.97%.

Операционные результаты за I полугодие года представила "Алроса". Добыча алмазов в январе-июне 2017 года увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако негативные новости об обысках ФСБ в филиале "Алроса" в Москве повлияли на котировки акций компании, которые снизились на 0.65%.

Рубль попал под мощное давление. Доллар США в течение дня поднимался выше 60 рублей, а евро впервые за десять месяцев пробивал отметку в 70 руб.

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