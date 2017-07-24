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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2017 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:21

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 1.8% (расширенное сообщение)

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне сократились на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.52 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.59 млн штук в годовом исчислении против 5.62 млн месяцем ранее.

По сравнению с июнем 2016 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 0.7%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 263.8 тыс. долл, повысившись на 6.5% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня сократились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1.96 млн доступных покупателям домов и снизились на 7.1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это означает, что в данный момент потребуется 4.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.6 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июне составил 28 дней против 27 в мае и 34 годом ранее. При этом 54% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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