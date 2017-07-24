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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2017 г.Компания Halliburton о сообщила прибыли
вчера 14:45

Компания Halliburton о сообщила прибыли

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о прибыли по результатам за II квартал текущего года в размере 28 млн долл или 0.03 долл на акцию по сравнению с убытком в размере 3.21 млрд долл или 3.73 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составил 0.23 долл на акцию.

Доходы Halliburton выросли до 4.96 млрд долл с 3.84 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.18 долл на акцию и доходы в размере 3.07 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Halliburton подорожали на 3%.

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