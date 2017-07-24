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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 июля

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за май;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за июль, предварительно;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июнь.

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