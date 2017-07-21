Компания General Electric сообщила о снижении прибыли и выручки

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленно-финансовый концерн General Electric сообщил по результатам за II квартал о снижении прибыли до 1.19 млрд долл или 0.15 долл на акцию по сравнению с 2.76 млрд долл или 0.36 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.28 долл за акцию по сравнению с 0.51 долл на акцию годом ранее.

Выручка компании снизилась на 12% до 29.56 млрд долл.

Аналитики прогнозировали приыль в размере 0.25 долл на акцию и доходы в размере 29.02 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции GE подешевели на 3%.