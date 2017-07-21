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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2017 г.Чистая прибыль eBay сократилась
сегодня 10:20

Чистая прибыль eBay сократилась

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг вечером в ходе торгов на постмаркете Nasdaq американский оператор сайтов eBay сообщил о падении чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 27 млн долл или 0.02 долл на акцию в сравнении с 437 млн долл или 0.38 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 493 млрд долл или 0.45 долл на акцию, что совпало с прогнозами аналитиков.

Доходы eBay выросли до 2.3 млн долл в сравнении с 2.2 млн долл за аналогичный период 2016 года, что совпало с прогнозами аналитиков.

В ходе торгов на постмаркете акции компании подешевели на 3%.

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