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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:17

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Легион"
Эмитенты:   Росгосстрах Банк  |  Сбербанк

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам АКБ "Легион" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 22 июля 2018 года через ПАО "Сбербанк" и ПАО "РГС Банк", действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. C 23 июля 2018 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 21 июля 2017 года в "Российской газете".

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