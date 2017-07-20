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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2017 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:04

Индекс опережающих экономических индикаторов США в июне вырос на 0.6%

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в мае (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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