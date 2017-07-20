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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:42

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2.25 тыс.

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 июля, сократилось на 15 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 233 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 245 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 248 тыс., пересмотрено с 247 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.25 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 243.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 8 июля, увеличилось на 28 тыс. и составило 1977 тыс. против 1949 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1945 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8.75 тыс. до 1959.00 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 июля, уменьшилось на 28.7 тыс. и составило 1.87 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.07 млн человек.

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