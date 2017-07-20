Компания Philip Morris International сообщила о снижении квартальной прибыли

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель табачных изделий Philip Morris International сообщил о росте выручки во II квартале 2017 года до 19.32 млрд долл в сравнении с 19.04 млрд долл годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 1.14 долл на акцию по сравнению с 1.15 долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Philip Morris на уровне 1.23 долл на акцию и доходы в размере 20.07 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации отчетности акции Philip Morris снизились на 3%.