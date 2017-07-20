Выручка страховой компании Travelers увеличилась

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о снижении прибыли во II квартале 2017 года до 595.0 млн долл или до 2.11 долл на акцию против 664.0 млн долл или 2.24 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль оставила 1.92 долл на акцию.

Доходы выросли до 7.144 млрд с 6.785 млрд годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Travelers Cos на уровне 2.11 долл на акцию и доходы в размере 6.547 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers подорожали на 0.74%.