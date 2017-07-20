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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 11:02

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Югра"
Эмитенты:   ВТБ 24  |  Открытие ФК  |  Россельхозбанк  |  Сбербанк  |  Уралсиб Банк  |  Югра Банк

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам ПАО Банк "Югра". Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня через "ВТБ 24" (ПАО), ПАО "Сбербанк", АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "БАНК УРАЛСИБ", действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 20 июля 2017 года в "Российской газете".

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