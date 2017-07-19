Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне увеличилось на 7.4%

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июне увеличилось на 7.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1254 тыс. в годовом выражении против 1168 тыс. в мае.

Аналитики ожидали, что в июне число выданных разрешений на строительство составит 1200 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных разрешений выросло на 5.1%.