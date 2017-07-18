Курс доллара 59.3705   Курс евро 68.4008  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2017 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:04

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июле умеренно снизился

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июле понизился до 64 пунктов против 66 месяцем ранее (пересмотрено с 67).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 67.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

Другие новости

вчера
18:01
Планы ЕК по антидемпинговым пошлинам не повлияют на рейтинги НЛМК и "Северстали" - S&P
вчера
17:48
Ростуризм призвал россиян к осторожности в связи с пожарами в Черногории и Хорватии
вчера
17:39
Туроператор "Аэлита Трэвел" объявил о приостановке деятельности
вчера
17:17
Занижение курса рубля в прогнозах может привести к росту дефицита бюджета РФ - Юдаева
вчера
17:04
Индекс деловой активности на рынке жилья США в июле умеренно снизился
вчера
16:55
В СР хотят по-разному строить межбюджетные отношения с богатыми и бедными регионами
вчера
16:42
Импорт нефти и газа обходится Евросоюзу более чем в 1 млрд евро в день – Шефчович
вчера
16:33
ОБЗОР – Рубль растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая форекс
вчера
16:22
Минфин РФ на аукционах 19 июля предложит ОФЗ на 38,8 млрд руб
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»