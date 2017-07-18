Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июне снизились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в мае (пересмотрено с (-0.3%).
Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.2%.
За последние 12 месяцев цены на импорт повысились на 1.5%.
Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.2% после падения на 0.5% в мае (пересмотрено с (-0.7%).
За последние 12 месяцев цены на экспорт увеличились на 0.6%.