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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2017 г.Цены на импорт в США в июне снизились на 0.2%
сегодня 16:12

Цены на импорт в США в июне снизились на 0.2%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июне снизились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в мае (пересмотрено с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.2%.

За последние 12 месяцев цены на импорт повысились на 1.5%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.2% после падения на 0.5% в мае (пересмотрено с (-0.7%).

За последние 12 месяцев цены на экспорт увеличились на 0.6%.

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