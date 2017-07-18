Правительство утвердило список приоритетной экспортной продукции

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ утвердило перечень товаров и услуг, экспорт которых будет поддерживаться властями в приоритетном порядке. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

В перечень включена продукция гражданского машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, лёгкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов. Кроме того, в перечень включены работы и услуги в сферах туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ремонта, информационных и компьютерных услуг.

"Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики", - говорится в сообщении.