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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2017 г.Правительство утвердило список приоритетной экс...
сегодня 12:22

Правительство утвердило список приоритетной экспортной продукции

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ утвердило перечень товаров и услуг, экспорт которых будет поддерживаться властями в приоритетном порядке. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

В перечень включена продукция гражданского машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, лёгкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов. Кроме того, в перечень включены работы и услуги в сферах туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ремонта, информационных и компьютерных услуг.

"Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики", - говорится в сообщении.

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