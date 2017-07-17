АФК "Система" объявила о техническом дефолте по кредитам

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

АФК "Система" сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму 3.9 млрд рублей из-за ареста активов в рамках спора с "Роснефтью" по "Башнефти". Об этом говорится в сообщении компании.

"Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО "Система-Инвест" акций "МТС", "Медси" и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республики Башкортостан к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" о взыскании 170.6 млрд рублей убытков, якобы понесенных АНК "Башнефть" в связи с ее реорганизацией", - говорится в сообщении.

Несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

АФК "Система" считает обеспечительные меры в форме ареста ее активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста. С этой целью в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Корпорацией подана апелляционная жалоба.