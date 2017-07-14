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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2017 г.Объём промышленного производства в США в июне в...
сегодня 16:22

Объём промышленного производства в США в июне вырос на 0.4%

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в мае (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.3%.

За последние 12 месяцев объём промышленного производства в США увеличился на 2.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 76.6% против 76.4% месяцем ранее (пересмотрено с 76.6%).

В среднем, за 1972-2016 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.9%.

За последние 12 месяцев коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.0 процентных пункта (п.п.).

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