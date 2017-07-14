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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2017 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:10

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Легион"
Эмитенты:   Росгосстрах Банк  |  Сбербанк

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АКБ "Легион" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "РГС Банк" и ПАО "Сбербанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 21 июля 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 20 июля 2017 года на сайте АСВ, а также 21 июля 2017 года в "Российской газете".

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