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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2017 г.Российский рынок: итоги 13 июля
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Российский рынок: итоги 13 июля
Эмитенты:   Аэрофлот  |  ММК  |  Яндекс

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге к закрытию вчерашней торговой сессии рублевый индекс ММВБ вырос на 0.3% - до 1,959.91 б.п., долларовый индекс РТС окреп на 0.4% - до 1,029.89 б.п. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ выросли по отношению ко вчерашнему дню (до 36,305.0 млрд руб) и оказались на уровне выше среднего.

С начала июля индекс ММВБ вырос на 4.3%, индекс РТС показал укрепление на 2.9%.

Историей дня стал стремительный рост бумаг "Яндекса" (+16.3%), отыгрывающих новости об объединении "Яндекс.Такси" и Uber. В моменте акции подрастали до 2,039.5 руб (+23%). При этом минимальной ценой бумаг "Яндекса" с начала года был уровень 1,225 .0 руб.

Вечером стало известно о том, что рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг "ММК" с "BB+" до "BBB-" со стабильным прогнозом. Акции компании завершили день снижением на 1.4%.

В лидерах снижения отметились бумаги "Аэрофлота" (-6%), проседающие после закрытия отсечки под дивидендны. Закрытие реестра прошло вчера, такое сползание котировок выглядит закономерно.

Изменение направления движения нефтяных цен может поддержать на открытиисегодняшних торгов и российские индексы, и курс рубля. Позитивом для отечественных площадок послужит и динамика американских торгов.

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