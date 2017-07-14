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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 июля

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет за май;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за май;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за май;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за июнь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июнь;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль.

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