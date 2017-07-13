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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2017 г.Глава ЦБ: экономика РФ находится в начале новог...
сегодня 10:26

Глава ЦБ: экономика РФ находится в начале нового цикла роста

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Российская экономика находится в начале нового цикла роста, заявила на Международном финансовом конгрессе глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас наша экономика находится в начале нового цикла. Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким. В этом году мы ожидаем рост на 1.3-1.8%", - сказала она.

По словам глабы ЦБ, внешний спрос будет меньше поддерживать нашу экономику, а внешняя волатильность будет чувствительна для нас. Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что хотя экономика России научилась подстраиваться к внешним шокам, тем не менее есть ряд внутренних факторов, которые делают ее уязвимой.

"В следующие 5 лет акцент нашей политики будет постепенно смещаться от достижения цели по инфляции и снижения инфляционных ожиданий к поддержанию инфляции вблизи целевого уровня и удержанию инфляционных ожиданий на низком и заякоренном уровне", - сказала Набиуллина.

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