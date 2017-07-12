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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 7.6 млн барр.

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 7 июля, сократился на 7.6 млн барр. и составил 495.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.6 млн барр., составив 235.7 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.1 млн барр., составив 153.6 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 3.2 млн барр. и составили 678.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.9 млн барр. и составили 57.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 8.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.8 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.1 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 2.03 млн барр.

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