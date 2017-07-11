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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 июля

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июль;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за май;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за май;

11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за май;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь.

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