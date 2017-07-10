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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
10.07.2017 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 июля

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за август;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июнь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июнь, предварительно;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июнь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за май;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за май, финал;

19:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь.

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