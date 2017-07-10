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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2017 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Югра" ...
10.07.2017 15:23

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Югра" начнутся не позднее 24 июля 2017 года
Эмитенты:   Югра Банк

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации ПАО Банк "Югра" в связи с введением Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов и о назначении временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на АСВ. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Введение временной администрации АСВ направлено на получение оперативного контроля над деятельностью банка. Данная мера позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка. Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 10 июля 2017 года.

До 24 июля 2017 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 17 июля 2017 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

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