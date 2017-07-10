Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 июля

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за май;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июнь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июнь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за май;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июнь;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль;

17:00 мск: Индекс рыночных условий в сфере занятости США за июнь;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за май;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь.