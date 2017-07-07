Число рабочих мест вне с/х сектора США в июне увеличилось на 222 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 7 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне увеличилось на 222 тыс.

Аналитики прогнозировали рост числа новых рабочих мест на 175 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за май пересмотрены в сторону повышения до 152 тыс. со 138 тыс., объявленных ранее.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 187 тыс. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 173 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 1 тыс. после сокращения на 2 тыс. в мае. В добывающем секторе число рабочих мест повысилось почти на 8 тыс. после расширения на 6.2 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе – выросло на 16 тыс. после увеличения на 9 тыс. в мае.

В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 8.1 тыс., в оптовой торговле – на 10 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 2.4 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 17 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 4 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 0.7 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 9.5 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 59.1 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 35 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 14.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 35 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июнем 2016 года число госслужащих увеличилось на 247 тыс. до 22.35 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июне повысился на 0.1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.4%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных на конец июня выросло на 116 тыс. до 6.98 млн человек; число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 245 тыс. до 153.2 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 170 тыс. до 94.8 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 361 тыс. до 160.15 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.8%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 359 тыс. и составила 93.62 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июне выросло на 1 тыс. до 1.664 млн, составив 24.3% от общего числа безработных против 24.0% месяцем ранее и 23.4% в июне 2016 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 117 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.44 млн человек

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 355 тыс. до 125.98 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 224 тыс. до 27.14 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 107 тыс. до 5.33 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.6% против 8.4% в мае.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 34.5 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата составила 26.25 долл против 26.21 долл в мае.

Средняя недельная заработная плата составила 905.63 долл в сравнении с 901.62 долл месяцем ранее.

Рост средней почасовой зарплаты составил всего 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось ниже прогноза о повышении на 0.3%. В годовом выражении показатель увеличился на 2.5%, но это по-прежнему ниже обычных темпов роста, характерных для цикла расширения экономики.

Компании продолжают изыскивать возможности для сокращения стоимости рабочей силы. По мнению экономистов, главными причинами слабого роста зарплат являются низкая производительность труда, глобальная конкуренция, сокращение числа рабочих мест для среднего класса, стремление нанимать молодых сотрудников с меньшими требованиями к зарплате с одновременным сокращением числа высокооплачиваемых сотрудников предпенсионного возраста.