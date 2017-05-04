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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 мая 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 мая

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за апрель;

15:45 мск: Уровень занятости в Канаде за апрель;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за апрель;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за апрель;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за апрель;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за апрель;

18:30 мск: Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера;

20:30 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

20:30 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за март.

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