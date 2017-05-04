Главные темы дня на рынках Европы: позитивная отчётность Royal Dutch Shell и HSBC, победа Макрона на президентских теледебатах во Франции, рост прибыли Facebook

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в четверг повышаются, поддержанные публикацией сильной квартальной отчётности нефтяных и финансовых компаний. Позитивный настрой инвесторов также связан с ожиданиями победы на президентских выборах во Франции центриста Эммануэля Макрона, который накануне одержал победу в телевизионных дебатах над своим оппонентом Марин Ле Пен - лидером "Национального фронта".

В ходе дебатов соперники обсуждали вопросы экономики, политики, будущего Франции в составе еврозоны и угрозу терроризма. Согласно опросу Elabe, по результатам дебатов в пользу Макрона отдали голоса 63% телезрителей, в пользу Ле Пен - 34%. Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 7 мая.

К 13:55 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.4% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.5%, германского DAX – на 0.9%, французского CAC-40 – на 0.9%. При этом в ходе торгов французский индекс CAC-40 достиг максимального значения с января 2008 года, а германский DAX обновил рекордные уровни.

В числе лидеров повышения оказались акции нефтегазового сектора после выхода квартальной отчётности нефтяной компании Royal Dutch Shell, которая сообщила о росте прибыли в I квартале на 136% в годовом выражении. Акции Shell подорожали на 2.9%.

Акции банковского сектора также торгуются с повышением на фоне публикации финансовых результатов британского банка HSBC, квартальная прибыль которого превысила прогнозы аналитиков, несмотря на сокращение на 19% доналогового чистого дохода. Акции HSBC выросли на 4%.

Хуже рынка выглядят акции производителей базовых материалов. Индекс сектора подешевел на 1.6% на фоне снижения мировых цен на золото, медь и никель. Акции ритейлеров также оказались под давлением после публикации слабой квартальной отчётности британской розничной сети Next (-4.8%).

Сегодня утром появились сообщения, что Букингемский дворец созывает экстренную встречу служащих всех королевских резиденций. Это породило слухи об ухудшении здоровья или даже смерти британской королевы Елизаветы II или ее супруга принца Филиппа. Позднее стало известно, что поводом для экстренного собрания стало решение 95-летнего принца Филиппа, начиная с осени, отказаться от исполнения королевских обязанностей (церемониальные, благотворительные функции, сопровождение королевы на всех мероприятиях). Точная дата, когда он отойдёт от дел, пока не озвучена.

Ведущие фондовые индексы США накануне закрылись с незначительным изменением котировок, почти не отреагировав на решение ФРС о сохранении ставки по федеральным фондам на уровне 0.75 - 1.00%. Решение совпало с прогнозом аналитиков.

После закрытия торгов на NYSE в среду компания Facebook представила финансовые результаты за I квартал, которые превысили прогнозы аналитиков, но были восприняты инвесторами негативно из-за решения совета директоров публиковать отчётность в новом формате (без подачи данных non-GAAP - о скорректированных издержках, доходах, налоговых ставках).

Согласно информации Facebook, чистая прибыль соцсети в I квартале составила 3.064 млрд долл в сравнении с 1.738 млрд долл годом ранее. В расчете на "разводнённую" акцию прибыль составила 1.04 долл в сравнении с прогнозом 0.87 долл.

Доходы Facebook выросли до 8.03 млрд долл в сравнении с 5.382 млрд долл в аналогичный период прошлого года и прогнозом в 7.84 млрд долл. Рекламный доход увеличился на 51% в годовом выражении.

Число ежемесячных активных пользователей Facebook выросло составило 1.94 млрд человек в сравнении с прогнозом 1.91 млрд. За первые три месяца текущего года число ежемесячных активных пользователей увеличилось на 80 млн.

Число ежедневных активных пользователей соцсети выросло на 18% по сравнению с I кварталом 2016 года и составило 1.28 млрд в сравнении с прогнозом в 1.26 млрд.

В ходе предторговой сессии на NYSE в четверг акции Facebook подешевели на 1.1%.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.