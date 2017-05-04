Реализацию жизненно необходимых медицинских изделий освободят от НДС

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении от налогообложения услуг по финансовой аренде важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В соответствии с действующей редакцией статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации от обложения налогом на добавленную стоимость освобождена реализация важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий по перечню, утверждаемому Правительством России. Такой перечень утверждён постановлением Правительства от 30 сентября 2015 года №1042. При этом операции по передаче таких медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом облагаются НДС в общеустановленном порядке.

В сообщении отмечается, что в целях выравнивания условий налогообложения законопроектом предлагается освободить от обложения НДС операции по реализации услуг по передаче важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 27 апреля 2017 года