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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 мая 2017 г.Нефтяная компания ConocoPhillips сообщила о ско...
вчера 16:10

Нефтяная компания ConocoPhillips сообщила о скорректированных убытках

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания ConocoPhillips в четверг сообщила п прибыли в I квартале в размере 800 млн долл или до 0.62 долл на акцию в сравнении с убытком в размере 1.5 млрд долл или 1.18 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил 0.02 долл на акцию.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.02 долл на акцию.

Производство компании увеличилось на 2% до 1.584 барр в день.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции ConocoPhillips подешевели на 3%.

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