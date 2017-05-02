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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 мая 2017 г.Компания MasterCard сообщила о росте квартально...
вчера 16:03

Компания MasterCard сообщила о росте квартальной прибыли и выручки

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. по итогам за I квартал 2017 года выросла до 1.1 млрд долл или 1 долл на акцию в сравнении с 1 млрд долл или 0.86 долл на одну акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.01 долл на акцию.

Выручка MasterCard увеличилась и составила 2.7 млрд долл с 2.4 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.95 долл на акцию и доходы в размере 2.7 млрд долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции MasterCard подорожали на 2%.

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