Главные темы дня на рынках Европы: восходящая коррекция на рынке нефти, выборы во Франции, сделка Греции с кредиторами

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы во вторник умеренно повышаются на фоне публикации позитивной квартальной отчетности крупнейших компаний и в ожидании второго тура президентских выборов во Франции.

К 15:35 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.5% по сравнению с уровнем пятничного закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.7%, германского DAX – на 0.2%, французского CAC-40 – на 0.5%.

В числе лидеров повышения оказались акции нефтегазового сектора, поддержанные квартальной отчётностью британской нефтяной компании BP. По итогам I квартала чистая прибыль BP составила 1.4 млрд долл в сравнении с убытком в 485 млн долл годом ранее. Акции BP к текущему моменту подорожали на 1.9%. Финансовый директор BP Брайан Гилвэри сообщил, что компания ожидает средних цен на нефть в текущем году на уровне 50-55 долл за барр., однако дальнейший рост цен будет ограничен из-за активизации производства сланцевой нефти в США.

Во вторник июльский контракт на нефть марки Brent подорожал на 0.8%, достигнув 51.8 долл за барр. в рамках коррекции после вчерашнего снижения почти к пятинедельному минимуму. На рынке сохраняются сомнения в том, что сделка ОПЕК и партнеров о сокращении нефтедобычи будет продлена еще на полгода, учитывая нежелание производителей сланцевой нефти в США присоединяться к соглашению. Следующее заседание ОПЕК и партнеров с решением вопроса о продлении срока действия соглашения намечено на 25 мая.

Дополнительное давление на мировой рынок нефти оказывают сообщения о снижении спроса на бензин в США за последние четыре недели на 1.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сообщениям американских СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность повышения налогов на бензин с целью финансирования своих проектов по модернизации транспортной инфраструктуры США.

В ходе сегодняшних торгов на фондовых рынках Европы инвесторы продают акции компаний - производителей базовых материалов. Капитализация горнодобывающих компаний Fresnillo и Randgold Resources сократилась на 1.9% и 2.4% соответственно на фоне умеренного снижения мировых цен на золото, серебро, платину, алюминий и палладий.

Акции британского онлайн магазина Ocado выросли на 6% на сообщениях о том, что компания рассматривает возможность слияния с розничной сетью Marks & Spencer.

Акции инвестиционного фонда Aberdeen Asset Management, вкладывающего средства в активы развивающихся рынков, подорожали на 4% после выхода данных о росте доходов за полугодие на 10.6% в годовом выражении.

Во Франции продолжается предвыборная кампания двух претендентов на пост президента - Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. В недавнем интервью Ле Пен назвала своего соперника "кандидатом - преемником". В свою очередь Макрон заявил о намерении сражаться "до последней секунды" с лидером "Национального фронта". Второй тур выборов состоится в ближайшее воскресенье. Как ожидается, победу одержит Эммануэль Макрон, набрав более 60% голосов.

Во вторник правительство Греции подписало соглашение с кредиторами о реализации дополнительных мер жёсткой экономии, подразумевающих очередное повышение налогов и сокращение пенсий. Эта сделка позволит сохранить в силе договоренности о предоставлении Греции пакета финансовой помощи от Евросоюза на сумму 86 млрд евро, включая летний транш в размере 7 млрд евро, без которого Греция в июле не смогла бы погасить долги с истекающим сроком действия.

Кроме того, сделка с кредиторами позволяет надеяться на заключение соглашения о реструктуризации всего греческого долга на общую сумму 315 млрд евро. Возможно, переговоры по этому вопросу будут проведены в конце мая. В случае реструктуризации долга Греция сможет рассчитывать на возобновление участия в программе ЕЦБ по покупке страновых бондов. В данный момент страна исключена из этой программы и не может получать финансирования по низким ставкам.

Греции потребовалась помощь международных кредиторов в 2010 году после масштабного финансового и экономического кризиса в стране. За семь лет размер ее ВВП сократился на 25% на фоне проведения структурных реформ с сокращением правительственных расходов и повышением налогов, что позволило уменьшить дефицит бюджета на 70 млрд евро. В IV квартале прошлого года ВВП Греции сократился на 1.2%, но, как ожидается, в 2017 году ВВП страны вырастет на 1.5%.

Ближний фьючерс на фондовый индекс S&P 500 к текущему моменту торгуется почти без изменений относительно вчерашних уровней, проигнорировав комментарии Дональда Трампа о необходимости раздробить крупнейшие банки, работающие на Уолл-Стрит. Он сказал, что раздробление крупнейших банков - это "то, что я рассматриваю в настоящий момент". "Есть люди, которые хотят вернуться к старой системе, так ведь? Мы сейчас думаем над этим", - добавил Трамп, имея в виду закон Гласса - Стигала, запрещавший коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью и ставить под удар вкладчиков - физических лиц.

Первоначальная реакция рынка на прозвучавшие накануне слова Трампа была негативной: акции банков резко упали на 2-3%. Но затем их капитализация восстановилась, и закрытие большинства банковских акций состоялось в положительной области. По мнению экспертов, дробление банков будет выгодно не только инвесторам, но и рынку, который получит более жёсткую конкуренцию, а инвесторы смогут удачно продать свои акции.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.