Владимир Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ, размещенный на официальном портале правовой информации.

Данный документ обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт "Мир", во всех своих предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы.

Работники бюджетной сферы должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен карт, не являющихся национальными платежными инструментами, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Малые предприятия, которые имеют оборот в год 40 миллионов рублей и больше, должны приобрести терминалы, чтобы обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг с использованием карты "Мир", до 1 октября текущего года.

При этом такое требование не распространяется на субъекты предпринимательской деятельности, выручка у которых не превышает 40 миллионов рублей в год. В местах, где отсутствует доступ к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец также освобождается от такой обязанности.

Требования об обязательном переходе на карты "Мир" не будут касаться так называемых "разовых" перечислений: налоговые вычеты по НДФЛ, выплаты в наличной форме, единовременные выплаты и другие.