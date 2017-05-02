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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 мая 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 мая

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за апрель;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за апрель;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за апрель;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за апрель;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за апрель;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за март;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за апрель;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за март;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за апрель.

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