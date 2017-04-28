Банк России понизил ключевую ставку на 50 б.п. до 9.25%

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9.25% годовых с предыдущего уровня 9.75%. Об этом сообщила Пресс-служба Банка России.

В заявлении Банка России говорится, что Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.

Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась.

Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из следующего.

Динамика инфляции. Годовая инфляция приблизилась к целевому уровню. Темпы роста потребительских цен снизились до 4.3% с 4.6% в феврале. По оценке на 24 апреля, годовая инфляция составила 4.2-4.3%. В марте продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг. Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне относительно высоких цен на нефть, сохранения интересов внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижения страновой премии за риск. Показатели месячной инфляции с исключением сезонности в феврале и марте сохранялись на низком уровне. В эти месяцы сложилась нехарактерно низкая для данного времени года продовольственная инфляция, чему способствовал высокий объем предложения, в том числе сформировавшийся в результате хорошего урожая 2015-2016 годов. Вероятно, этот эффект будет исчерпан во II квартале, что подтверждают недельные оценки роста цен в апреле, отражающие его ускорение на плодоовощную продукцию. При этом, по оценке, инфляция остается на траектории снижения к целевому уровню 4% до конца 2017 года.

В условиях заметного замедления инфляции в I квартале 2017 года инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились. Однако эта тенденция может временно приостановиться на фоне сезонного повышения продовольственной инфляции, к динамике которой чувствительны инфляционные ожидания.

Дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется. Домашние хозяйства в основном продолжают придерживаться сберегательной модели поведения. При этом наметились признаки оживления потребительской активности. Потребительские расходы будут восстанавливаться постепенно в условиях слабой динамики реальных располагаемых доходов населения. Динамика потребительского кредитования не несет инфляционных рисков.

Денежно-кредитные условия. Для поддержания склонности к сбережениям и тенденции к устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Положительные реальные процентные ставки поддерживаются на уровне, который обеспечивает спрос на кредит, не приводящий к повышению инфляционного давления, а также сохраняет стимулы к сбережениям. Постепенное снижение номинальных процентных ставок и смягчение неценовых условий банковского кредитования продолжится. В первую очередь это коснется надежных заемщиков, учитывая сохранение консервативной политики банков.

Экономическая активность. По оценкам Банка России, восстановление экономики в I квартале продолжилось, ожидается увеличение инвестиций в основной капитал. Сохраняется положительная динамика промышленного производства, наблюдается снижение безработицы. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах. Восстановительные процессы становятся более однородными по регионам. Данные опросов отражают улучшение настроений бизнеса и домашних хозяйств, что поддержит положительную экономическую динамику. По оценкам Банка России, наблюдающийся годовой рост реальной заработной платы будет способствовать постепенному повышению потребительской активности. Это не создаст дополнительного проинфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг.

С учетом текущей динамики восстановительных процессов и повышения устойчивости экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры Банк России ожидает роста ВВП в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.

Инфляционные риски. В ближайшее время основным источником инфляционных рисков может стать возможная волатильность мировых товарных и финансовых рынков в том числе на фоне переговоров об ограничении добычи нефти странами-экспортерами. Это может привести к временному повышению волатильности потоков капитала и валютного курса, оказывая негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. При этом в сценарии с ростом цен на нефть инфляционные риски будут ниже. Снижению среднесрочных инфляционных рисков также будет способствовать законодательное закрепление бюджетного правила.

Кроме того, среднесрочные инфляционные риски связаны с тем, что для закрепления инфляции и инфляционных ожиданий вблизи целевого уровня может потребоваться длительное время. Это обусловлено инерцией инфляционных ожиданий, а также возможным изменением модели поведения домашних хозяйств, связанным с уменьшением склонности к сбережению.

Принимая решение о ключевой ставке, в дальнейшем Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась. По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен снизится до 4% до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного целевого уровня в 2018-2019 годах.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 июня 2017 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.