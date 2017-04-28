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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2017 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
сегодня 10:45

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Образование"
Эмитенты:   ВТБ 24  |  Росгосстрах Банк  |  Россельхозбанк

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, АКБ "Образование" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

"ВТБ 24" (ПАО), АО "Россельхозбанк" и ПАО "РГС Банк" выплатят страховое возмещение вкладчикам банка.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 5 мая 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков по банкам-агентам будет размещена 4 мая 2017 года на сайте АСВ и 10 мая 2017 года в "Российской газете".

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