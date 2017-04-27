Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 апреля

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за март;
02:01мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за апрель;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за март;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за март;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за апрель;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за март;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за март;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за февраль;
04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за I квартал;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за март;
08:30 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за март;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии за март;
09:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за апрель;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за март;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, предварительно;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за апрель;
10:00 мск: ВВП Испании за I квартал, предварительно;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за март;
11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
11:30 мск: ВВП Великобритании за I квартал, предварительно;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA за март;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за март;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за март;
15:30 мск: ВВП Канады за февраль;
15:30 мск: ВВП США за I квартал;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;
15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за I квартал;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США за апрель, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США за апрель, финал;
20:15 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
21:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.