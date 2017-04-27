Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в марте снизился на 0.8%

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в марте снизился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 5.5% в феврале.

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 1.0%.

За последние 12 месяцев индекс вырос на 0.5%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в марте, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.