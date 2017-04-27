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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 апреля 2017 г.В первый день продаж россияне купили ОФЗ почти ...
сегодня 10:15

В первый день продаж россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей
Эмитенты:   ВТБ 24  |  Сбербанк

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Граждане России приобрели облигации государственного займа на сумму в 696.8 млн рублей в первый день продаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минфина, опубликованном на сайте вашифинансы.рф.

Минфин России позитивно оценивает результаты первого дня размещения выпуска ОФЗ для физических лиц. "Размещенный объем выпуска - 696.807 млн рублей по номинальной стоимости", - говорится в материалах ведомства.

По данным банков-агентов, объем заявок, поданных 27 апреля гражданами на покупку ОФЗ, заметно превысил фактический объем размещения, отмечают в Минфине. Причиной этого является то, что не все заявки могли быть исполнены сразу в связи с несоблюдением гражданами всех необходимых формальностей, например, обязанности покупателя обеспечить поступление денежных средств на брокерский счет для покупки облигаций.

Агентство напоминает, что с апреля физические лица смогут приобрести ОФЗ в любом отделений "Сбербанка" и "ВТБ 24" по всей стране.

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