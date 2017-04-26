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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 апреля

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

06:50 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии от GfK за май;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за март;

09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за IV квартал;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за апрель, предварительно;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за апрель;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по процентной ставке;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за март;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за март;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за март;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за март, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.

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