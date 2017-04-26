Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.6 млн барр.

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 21 апреля, сократился на 3.6 млн барр. и составил 528.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По данным опроса, проведённого агентством S&P Global Platts, аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.4 млн барр., составив 241.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 2.7 млн барр., составив 150.9 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.5 млн барр. и составили 690.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.2 млн барр. и составили 67.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.45 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.04 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.97 млн барр.