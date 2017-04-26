Аналитики Platts ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 21 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.8 млн барр.

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.45 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.04 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.97 млн барр.