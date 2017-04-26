Курс доллара 55.8453   Курс евро 60.7932  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2017 г.Аналитики Platts ожидают сокращения коммерчески...
сегодня 17:20

Аналитики Platts ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 21 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.8 млн барр.

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.45 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.04 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.97 млн барр.

Другие новости

сегодня
17:42
"Мечел" предложил ВТБ отсрочить опцион на выкуп 5% префов компании до апреля 2018 года
сегодня
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.6 млн барр.
сегодня
17:33
Тимакова заявила, что не собирается вступать в заочную полемику с руководством "Левады"
сегодня
17:24
Финдиректор Teva Pharmaceutical уйдет в отставку в ближайшие месяцы
сегодня
17:20
Аналитики Platts ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
сегодня
17:14
КУРС ДОЛЛАРА ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 57 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 12 АПРЕЛЯ - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
17:03
Прокуратура Австрии расследует дело о мошенничестве в отношении главы Airbus
сегодня
16:53
"Глонасс" требует от представителей в Приморье отчета о продажах систем "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня
16:48
"Уральские авиалинии" начали полеты в Тель-Авив из Жуковского – израильский минтранс
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»