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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2017 г.Российский рынок: итоги 25 апреля
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 25 апреля
Эмитенты:   АЛРОСА  |  Газпром  |  МРСК Центра  |  Российские сети  |  ФСК ЕЭС

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам торговой сессии вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ остановился всего в нескольких шагах от уровня 2000 б.п. - на уровне 1,998.41 б.п. (+0.95%). РТС вырос на 1.16% (1,120.89 б.п.).

"Газпром" вырос на 1.72%. "Алроса" прибавила 2.28% на фоне рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам 2016 года. Позитивный вклад в рост рынка бумаги электроэнергетиков: "ФСК ЕЭС" (+1.24%), "МРСК Центра" (+2.32%). Уже после закрытия рынка отчитались "Россети" (+0.32%). Чистый убыток по РСБУ за I квартал 2017 года. Бумаги прибавили 1.78%.

Рубль утром обновлял годовые минимумы. На открытии пара руб/доллар достигала значения 55.72 руб/долл. Но затем ралли улеглось, доллар подрос к вечеру до 56.21.

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