Курс доллара 55.8453   Курс евро 60.7932  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2017 г.Источники: в "Айви-банке" прошла выемка документов
сегодня 11:30

Источники: в "Айви-банке" прошла выемка документов

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Вооруженные автоматами сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в московском "Айви-банке". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на два источника, близких к банку.

Выемка документов проходила во вторник и завершилась около 16.00 мск. По словам одного из анонимных источников агентства, силовики якобы проводили выемку документов по делу одного из клиентов банка - компании "Оргмонтажпроект".

Ранее агентству стало известно, что ЦБ РФ в декабре выдал банку предписание о необходимости доформировать резервы. Сумма, направляемая на резервы, оказалась для банка слишком большой, в результате чего он нарушил все три норматива достаточности капитала, а также норматив максимального размера крупных кредитных рисков. Тогда капитал банка опустился тогда ниже порогового значения 300 миллионов рублей и составил 250 миллионов. В феврале 2017 года банк смог нормализовать нормативы.

По словам начальника аналитического управления банка "БКФ" Максима Осадчего, Банк Россиии завершил внеплановую проверку "Айви банка" 21 апреля. "Можно предположить, что результаты ее были неутешительны, так как на 1 апреля "Айви банк" полностью не раскрыл данные своей отчетности на сайте ЦБ, хотя ранее раскрывал ее в полном объеме", - отметил Осадчий.

Другие новости

сегодня
12:10
Путин готов комментировать курс рубля, но не публично - Песков
сегодня
12:00
ЦБ РФ ВЫПУСТИТ В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫЕ КУПЮРЫ НОМИНАЛОМ 200 И 2000 РУБ ОРИЕНТИРОВОЧНО В ОКТЯБРЕ - ИСТОЧНИК
сегодня
11:53
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ММК ОДОБРИЛ НОВУЮ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ, ПРЕДПОЛАГАЮЩУЮ ВЫПЛАТУ НЕ МЕНЕЕ 50% ОТ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА - РАШНИКОВ
сегодня
11:40
Счетная палата предлагает Минэнерго контролировать выполнение штрафных санкций "Русгидро"
сегодня
11:30
Источники: в "Айви-банке" прошла выемка документов
сегодня
11:21
"Акрон" в I квартале увеличил производство минудобрений на 25%, до 1,5 млн тонн
сегодня
11:07
Росаккредитация в 2017 г присоединится к ILAC - глава Минэкономразвития РФ Орешкин
сегодня
10:55
"Нафтогаз Украины" с 1 мая снижает минимальные цены на газ для промышленности почти на 3%
сегодня
10:51
Министр энергетики Грузии надеется избежать арбитража в споре с "Интер РАО"
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»