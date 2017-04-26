Источники: в "Айви-банке" прошла выемка документов

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Вооруженные автоматами сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в московском "Айви-банке". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на два источника, близких к банку.

Выемка документов проходила во вторник и завершилась около 16.00 мск. По словам одного из анонимных источников агентства, силовики якобы проводили выемку документов по делу одного из клиентов банка - компании "Оргмонтажпроект".

Ранее агентству стало известно, что ЦБ РФ в декабре выдал банку предписание о необходимости доформировать резервы. Сумма, направляемая на резервы, оказалась для банка слишком большой, в результате чего он нарушил все три норматива достаточности капитала, а также норматив максимального размера крупных кредитных рисков. Тогда капитал банка опустился тогда ниже порогового значения 300 миллионов рублей и составил 250 миллионов. В феврале 2017 года банк смог нормализовать нормативы.

По словам начальника аналитического управления банка "БКФ" Максима Осадчего, Банк Россиии завершил внеплановую проверку "Айви банка" 21 апреля. "Можно предположить, что результаты ее были неутешительны, так как на 1 апреля "Айви банк" полностью не раскрыл данные своей отчетности на сайте ЦБ, хотя ранее раскрывал ее в полном объеме", - отметил Осадчий.