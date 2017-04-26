Миронов внес в Госдуму законопроект об утверждении программы приватизации

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и его зампред Михаил Емельянов внесли в Госдуму законопроект, обязующий утверждать программу приватизации с парламентом РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Проект федерального закона... предусматривает возвращение практики утверждения программы приватизации федерального имущества путем принятия соответствующего отдельного Федерального закона по указанному предмету", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Емельянова, проект предлагает, чтобы программа приватизации ежегодно согласовывалась с парламентом, "как это было в период массовой приватизации 1990-х годов".

"Мы вступили сейчас опять в период массовой приватизации. Ненормально, что это делается вне парламента, все-таки, я считаю, что с точки зрения парламентского контроля, если мы контролируем бюджет, то мы должны контролировать и распоряжение собственностью", — сообщил парламентарий.

Данный законопроект, по словам авторов, направлен на установление открытости, прозрачности и публичности процедуры приватизации государственного и муниципального имущества.